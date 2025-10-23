Thông tin giá theo USD của BitPill (BITPILL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) --
Biến động giá (7 ngày) -16.45%

Giá thời gian thực của BitPill (BITPILL) là --. Trong 24 giờ qua, BITPILL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BITPILL là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BITPILL đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -16.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BitPill (BITPILL)

Vốn hóa thị trường $ 5.58K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.58K
Nguồn cung lưu thông 998.45M
Tổng cung 998,448,330.905374

Vốn hoá thị trường hiện tại của BitPill là $ 5.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BITPILL là 998.45M, với tổng nguồn cung là 998448330.905374. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.58K.