Bitoreum (BTRM) là gì

Bitoreum is a decentralized financial technology accessible to everyone that is fast, reliable and secure with negligible transaction costs. Bitoreum has its own blockchain, which is a fork of Raptoreum codebase with ASIC resistant POW algorithm and consensus ensuring Smartnodes which make the network immune to 51% attacks. Bitoreum coins can be mined on both CPU and GPU. Bitoreum cares about privacy and has an integrated CoinJoin mechanism that allows to hide the balance directly in the wallet.

Nguồn tham khảo Bitoreum (BTRM) Website chính thức