Thông tin giá theo USD của Bitcoin on Katana (BTCK)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 107,174 $ 107,174 $ 107,174 Thấp nhất 24H $ 109,748 $ 109,748 $ 109,748 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 107,174$ 107,174 $ 107,174 Cao nhất 24H $ 109,748$ 109,748 $ 109,748 ATH $ 125,460$ 125,460 $ 125,460 Giá thấp nhất $ 104,346$ 104,346 $ 104,346 Biến động giá (1 giờ) +0.77% Biến động giá (1D) -0.18% Biến động giá (7 ngày) -2.42% Biến động giá (7 ngày) -2.42%

Giá thời gian thực của Bitcoin on Katana (BTCK) là $108,297. Trong 24 giờ qua, BTCK được giao dịch với mức thấp nhất là $ 107,174 và cao nhất là $ 109,748, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BTCK là $ 125,460, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 104,346.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTCK đã biến động +0.77% trong 1 giờ qua, -0.18% trong 24 giờ và -2.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bitcoin on Katana (BTCK)

Vốn hóa thị trường $ 36.85M$ 36.85M $ 36.85M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 36.85M$ 36.85M $ 36.85M Nguồn cung lưu thông 340.28 340.28 340.28 Tổng cung 340.28382759 340.28382759 340.28382759

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin on Katana là $ 36.85M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BTCK là 340.28, với tổng nguồn cung là 340.28382759. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 36.85M.