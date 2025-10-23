Thông tin giá theo USD của Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 131.08 Cao nhất 24H $ 132.69 ATH $ 137.88 Giá thấp nhất $ 125.09 Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) +0.53% Biến động giá (7 ngày) -1.27%

Giá thời gian thực của Bitcoin Limited Edition (BTCLE) là $131.92. Trong 24 giờ qua, BTCLE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 131.08 và cao nhất là $ 132.69, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BTCLE là $ 137.88, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 125.09.

Về hiệu suất ngắn hạn, BTCLE đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, +0.53% trong 24 giờ và -1.27% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Vốn hóa thị trường $ 26.42M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 27.70M Nguồn cung lưu thông 200.28K Tổng cung 210,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin Limited Edition là $ 26.42M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BTCLE là 200.28K, với tổng nguồn cung là 210000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 27.70M.