Giá Bitcoin Cats hôm nay

Giá Bitcoin Cats (1CAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 1CAT sang USD là $ 0 mỗi 1CAT.

Bitcoin Cats hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 296,313, với nguồn cung lưu hành 5.00B 1CAT. Trong vòng 24 giờ qua, 1CAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01262418, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1CAT biến động -0.17% trong giờ qua và -0.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Bitcoin Cats (1CAT)

Vốn hóa thị trường $ 296.31K$ 296.31K $ 296.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 296.31K$ 296.31K $ 296.31K Nguồn cung lưu thông 5.00B 5.00B 5.00B Tổng cung 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin Cats là $ 296.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 1CAT là 5.00B, với tổng nguồn cung là 5000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 296.31K.