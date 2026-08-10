Giá BITCOIN CASH ON BASE hôm nay

Giá BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00454279, biến động 0.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BCHB sang USD là $ 0.00454279 mỗi BCHB.

BITCOIN CASH ON BASE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 72,264, với nguồn cung lưu hành 15.91M BCHB. Trong vòng 24 giờ qua, BCHB được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00454037 (thấp) đến $ 0.0045926 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.04203677, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00400165.

Về hiệu suất ngắn hạn, BCHB biến động -0.67% trong giờ qua và -6.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 19.43.

Thông tin thị trường BITCOIN CASH ON BASE (BCHB)

Vốn hóa thị trường $ 72.26K$ 72.26K $ 72.26K Khối lượng (24H) $ 19.43$ 19.43 $ 19.43 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 72.26K$ 72.26K $ 72.26K Nguồn cung lưu thông 15.91M 15.91M 15.91M Tổng cung 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238 15,907,306.364911238

Vốn hoá thị trường hiện tại của BITCOIN CASH ON BASE là $ 72.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 19.43. Nguồn cung lưu hành của BCHB là 15.91M, với tổng nguồn cung là 15907306.364911238. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 72.26K.