Giá Bitcoin Cash II hôm nay

Giá Bitcoin Cash II (BCH2) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.01445538, biến động 17.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BCH2 sang USD là $ 0.01445538 mỗi BCH2.

Bitcoin Cash II hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 54,902, với nguồn cung lưu hành 3.80M BCH2. Trong vòng 24 giờ qua, BCH2 được giao dịch trong khoảng từ $ 0.01224789 (thấp) đến $ 0.01423252 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.09942, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.0098941.

Về hiệu suất ngắn hạn, BCH2 biến động +14.06% trong giờ qua và -15.66% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 10.92K.

Thông tin thị trường Bitcoin Cash II (BCH2)

Vốn hóa thị trường $ 54.90K$ 54.90K $ 54.90K Khối lượng (24H) $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 303.56K$ 303.56K $ 303.56K Nguồn cung lưu thông 3.80M 3.80M 3.80M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bitcoin Cash II là $ 54.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.92K. Nguồn cung lưu hành của BCH2 là 3.80M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 303.56K.