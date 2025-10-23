Thông tin giá theo USD của BiomeAI (BIOMEAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.04907266 $ 0.04907266 $ 0.04907266 Thấp nhất 24H $ 0.067629 $ 0.067629 $ 0.067629 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.04907266$ 0.04907266 $ 0.04907266 Cao nhất 24H $ 0.067629$ 0.067629 $ 0.067629 ATH $ 0.394381$ 0.394381 $ 0.394381 Giá thấp nhất $ 0.04828655$ 0.04828655 $ 0.04828655 Biến động giá (1 giờ) -3.89% Biến động giá (1D) -26.21% Biến động giá (7 ngày) -46.02% Biến động giá (7 ngày) -46.02%

Giá thời gian thực của BiomeAI (BIOMEAI) là $0.049101. Trong 24 giờ qua, BIOMEAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04907266 và cao nhất là $ 0.067629, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BIOMEAI là $ 0.394381, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04828655.

Về hiệu suất ngắn hạn, BIOMEAI đã biến động -3.89% trong 1 giờ qua, -26.21% trong 24 giờ và -46.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BiomeAI (BIOMEAI)

Vốn hóa thị trường $ 289.85K$ 289.85K $ 289.85K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 491.01K$ 491.01K $ 491.01K Nguồn cung lưu thông 5.90M 5.90M 5.90M Tổng cung 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BiomeAI là $ 289.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BIOMEAI là 5.90M, với tổng nguồn cung là 10000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 491.01K.