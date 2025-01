BilliCat (BCAT) là gì

BilliCat is a digital currency that originated from an internet meme featuring an adorable and charismatic cat. The meme gained significant traction on social media platforms, captivating audiences with its relatable humor and catchy catchphrases. As a result, a group of crypto enthusiasts saw an opportunity to turn this viral sensation into a blockchain-based asset, and thus, BilliCat was born. Like many meme tokens, BilliCat operates on BSC blockchain, utilizing its smart contract capabilities. This ensures transparency and security for its holders, as transactions are recorded on a decentralized ledger that can be audited by anyone. The token's supply is often limited to create a sense of scarcity and exclusivity, driving up demand and potentially increasing its value over time.

Nguồn tham khảo BilliCat (BCAT) Whitepaper Website chính thức