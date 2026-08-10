Giá BIG Indie Games hôm nay

Giá BIG Indie Games (BIG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00332778, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BIG sang USD là $ 0.00332778 mỗi BIG.

BIG Indie Games hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 35,701, với nguồn cung lưu hành 11.48M BIG. Trong vòng 24 giờ qua, BIG được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00484664, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00330851.

Về hiệu suất ngắn hạn, BIG biến động -- trong giờ qua và -27.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 93.51.

Thông tin thị trường BIG Indie Games (BIG)

Vốn hóa thị trường $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Khối lượng (24H) $ 93.51$ 93.51 $ 93.51 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 332.78K$ 332.78K $ 332.78K Nguồn cung lưu thông 11.48M 11.48M 11.48M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BIG Indie Games là $ 35.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 93.51. Nguồn cung lưu hành của BIG là 11.48M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 332.78K.