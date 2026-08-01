Giá Big Brother Machi hôm nay

Giá Big Brother Machi (MACHI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MACHI sang USD là $ 0 mỗi MACHI.

Big Brother Machi hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 147,366, với nguồn cung lưu hành 981.55M MACHI. Trong vòng 24 giờ qua, MACHI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00258508, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MACHI biến động -0.09% trong giờ qua và -12.15% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 4.09K.

Thông tin thị trường Big Brother Machi (MACHI)

Vốn hóa thị trường $ 147.37K$ 147.37K $ 147.37K Khối lượng (24H) $ 4.09K$ 4.09K $ 4.09K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 147.37K$ 147.37K $ 147.37K Nguồn cung lưu thông 981.55M 981.55M 981.55M Tổng cung 981,554,797.120444 981,554,797.120444 981,554,797.120444

Vốn hoá thị trường hiện tại của Big Brother Machi là $ 147.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 4.09K. Nguồn cung lưu hành của MACHI là 981.55M, với tổng nguồn cung là 981554797.120444. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 147.37K.