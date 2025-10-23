Thông tin giá theo USD của Betly (BETLY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00201598$ 0.00201598 $ 0.00201598 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +6.60% Biến động giá (1D) +2.39% Biến động giá (7 ngày) -72.72% Biến động giá (7 ngày) -72.72%

Giá thời gian thực của Betly (BETLY) là --. Trong 24 giờ qua, BETLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BETLY là $ 0.00201598, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BETLY đã biến động +6.60% trong 1 giờ qua, +2.39% trong 24 giờ và -72.72% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Betly (BETLY)

Vốn hóa thị trường $ 188.25K$ 188.25K $ 188.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 188.25K$ 188.25K $ 188.25K Nguồn cung lưu thông 999.93M 999.93M 999.93M Tổng cung 999,934,367.158113 999,934,367.158113 999,934,367.158113

Vốn hoá thị trường hiện tại của Betly là $ 188.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BETLY là 999.93M, với tổng nguồn cung là 999934367.158113. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 188.25K.