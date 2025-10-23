Thông tin giá theo USD của Beta Finance (BETA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00741255 Cao nhất 24H $ 0.01679486 ATH $ 3.45 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -8.90% Biến động giá (1D) +83.12% Biến động giá (7 ngày) +40.24%

Giá thời gian thực của Beta Finance (BETA) là $0.01365349. Trong 24 giờ qua, BETA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00741255 và cao nhất là $ 0.01679486, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BETA là $ 3.45, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BETA đã biến động -8.90% trong 1 giờ qua, +83.12% trong 24 giờ và +40.24% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Beta Finance (BETA)

Vốn hóa thị trường $ 14.09M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.09M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Beta Finance là $ 14.09M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BETA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.09M.