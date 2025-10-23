Thông tin giá theo USD của BESC MONEY (MONEY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 19.78 Thấp nhất 24H $ 20.74 Cao nhất 24H ATH $ 39.54 Giá thấp nhất $ 19.78 Biến động giá (1 giờ) +0.32% Biến động giá (1D) -1.18% Biến động giá (7 ngày) -11.07%

Giá thời gian thực của BESC MONEY (MONEY) là $20.36. Trong 24 giờ qua, MONEY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 19.78 và cao nhất là $ 20.74, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MONEY là $ 39.54, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 19.78.

Về hiệu suất ngắn hạn, MONEY đã biến động +0.32% trong 1 giờ qua, -1.18% trong 24 giờ và -11.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BESC MONEY (MONEY)

Vốn hóa thị trường $ 816.35K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 816.35K Nguồn cung lưu thông 40.09K Tổng cung 40,094.7208598635

Vốn hoá thị trường hiện tại của BESC MONEY là $ 816.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MONEY là 40.09K, với tổng nguồn cung là 40094.7208598635. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 816.35K.