BeromesButt (BUTT) là gì

BurrBear is the one-stop stablecoin shop on Berachain, building the Curve++ for the Berachain ecosystem. We've created a memcoin for the entire Berachain ecosystem while we wait for Berachain mainnet to launch in 2025, and it's taken off! Please find the "lore" from our community, below: We asked intern to deploy $BURR but intern accidentally typed $BUTT instead. $BUTT is BurrBear's memecoin on Base. Not a testnet token. Utility? It's Berome Powell's BUTT. Have fun buying Berome's BUTT.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo BeromesButt (BUTT) Website chính thức