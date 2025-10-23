Thông tin giá theo USD của Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 488.31 $ 488.31 $ 488.31 Thấp nhất 24H $ 496.01 $ 496.01 $ 496.01 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 488.31$ 488.31 $ 488.31 Cao nhất 24H $ 496.01$ 496.01 $ 496.01 ATH $ 546.07$ 546.07 $ 546.07 Giá thấp nhất $ 481.21$ 481.21 $ 481.21 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +0.84% Biến động giá (7 ngày) -1.40% Biến động giá (7 ngày) -1.40%

Giá thời gian thực của Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX) là $494.93. Trong 24 giờ qua, BRK.BX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 488.31 và cao nhất là $ 496.01, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BRK.BX là $ 546.07, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 481.21.

Về hiệu suất ngắn hạn, BRK.BX đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, +0.84% trong 24 giờ và -1.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Vốn hóa thị trường $ 630.95K$ 630.95K $ 630.95K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.99M$ 10.99M $ 10.99M Nguồn cung lưu thông 1.27K 1.27K 1.27K Tổng cung 22,199.99952743 22,199.99952743 22,199.99952743

Vốn hoá thị trường hiện tại của Berkshire Hathaway xStock là $ 630.95K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BRK.BX là 1.27K, với tổng nguồn cung là 22199.99952743. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.99M.