Thông tin giá theo USD của Beny Bad Boy (BBB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 Thấp nhất 24H $ 0.00316162 $ 0.00316162 $ 0.00316162 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 Cao nhất 24H $ 0.00316162$ 0.00316162 $ 0.00316162 ATH $ 0.00514351$ 0.00514351 $ 0.00514351 Giá thấp nhất $ 0.00008295$ 0.00008295 $ 0.00008295 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) -0.00% Biến động giá (7 ngày) -0.00%

Giá thời gian thực của Beny Bad Boy (BBB) là $0.00316162. Trong 24 giờ qua, BBB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00316162 và cao nhất là $ 0.00316162, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BBB là $ 0.00514351, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00008295.

Về hiệu suất ngắn hạn, BBB đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Beny Bad Boy (BBB)

Vốn hóa thị trường $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.53M$ 7.53M $ 7.53M Nguồn cung lưu thông 2.38B 2.38B 2.38B Tổng cung 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0 2,382,904,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Beny Bad Boy là $ 7.53M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BBB là 2.38B, với tổng nguồn cung là 2382904000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.53M.