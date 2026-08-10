Giá Ben the Dog hôm nay

Giá Ben the Dog (BENDOG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BENDOG sang USD là $ 0 mỗi BENDOG.

Ben the Dog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 69,706, với nguồn cung lưu hành 999.89M BENDOG. Trong vòng 24 giờ qua, BENDOG được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.074638, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BENDOG biến động -- trong giờ qua và +4.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Ben the Dog (BENDOG)

Vốn hóa thị trường $ 69.71K$ 69.71K $ 69.71K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 69.71K$ 69.71K $ 69.71K Nguồn cung lưu thông 999.89M 999.89M 999.89M Tổng cung 999,890,590.1420134 999,890,590.1420134 999,890,590.1420134

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ben the Dog là $ 69.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BENDOG là 999.89M, với tổng nguồn cung là 999890590.1420134. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 69.71K.