Thông tin giá theo USD của BelieveGPT (BELIEVEGPT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00111204$ 0.00111204 $ 0.00111204 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.52% Biến động giá (1D) -0.69% Biến động giá (7 ngày) +13.30% Biến động giá (7 ngày) +13.30%

Giá thời gian thực của BelieveGPT (BELIEVEGPT) là --. Trong 24 giờ qua, BELIEVEGPT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BELIEVEGPT là $ 0.00111204, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BELIEVEGPT đã biến động +0.52% trong 1 giờ qua, -0.69% trong 24 giờ và +13.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BelieveGPT (BELIEVEGPT)

Vốn hóa thị trường $ 854.33K$ 854.33K $ 854.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 854.33K$ 854.33K $ 854.33K Nguồn cung lưu thông 999.95M 999.95M 999.95M Tổng cung 999,951,199.1676748 999,951,199.1676748 999,951,199.1676748

Vốn hoá thị trường hiện tại của BelieveGPT là $ 854.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BELIEVEGPT là 999.95M, với tổng nguồn cung là 999951199.1676748. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 854.33K.