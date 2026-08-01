Giá Belgium Fan Token hôm nay

Giá Belgium Fan Token (BELG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.151665, biến động 4.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BELG sang USD là $ 0.151665 mỗi BELG.

Belgium Fan Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 717,345, với nguồn cung lưu hành 4.73M BELG. Trong vòng 24 giờ qua, BELG được giao dịch trong khoảng từ $ 0.144527 (thấp) đến $ 0.156261 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.689486, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.132738.

Về hiệu suất ngắn hạn, BELG biến động +3.77% trong giờ qua và -5.53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 263.86K.

Thông tin thị trường Belgium Fan Token (BELG)

Vốn hóa thị trường $ 717.35K$ 717.35K $ 717.35K Khối lượng (24H) $ 263.86K$ 263.86K $ 263.86K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M Nguồn cung lưu thông 4.73M 4.73M 4.73M Tổng cung 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Belgium Fan Token là $ 717.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 263.86K. Nguồn cung lưu hành của BELG là 4.73M, với tổng nguồn cung là 20000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.90M.