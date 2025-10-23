Thông tin giá theo USD của Beercoin 2 (BEER2)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0000627$ 0.0000627 $ 0.0000627 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.52% Biến động giá (1D) -5.08% Biến động giá (7 ngày) -8.53% Biến động giá (7 ngày) -8.53%

Giá thời gian thực của Beercoin 2 (BEER2) là --. Trong 24 giờ qua, BEER2 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BEER2 là $ 0.0000627, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEER2 đã biến động +0.52% trong 1 giờ qua, -5.08% trong 24 giờ và -8.53% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Beercoin 2 (BEER2)

Vốn hóa thị trường $ 112.08K$ 112.08K $ 112.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 149.63K$ 149.63K $ 149.63K Nguồn cung lưu thông 395.56B 395.56B 395.56B Tổng cung 528,115,885,728.7553 528,115,885,728.7553 528,115,885,728.7553

Vốn hoá thị trường hiện tại của Beercoin 2 là $ 112.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEER2 là 395.56B, với tổng nguồn cung là 528115885728.7553. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 149.63K.