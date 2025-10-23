Thông tin giá theo USD của Beavers by CEDEN (BEAVER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.79% Biến động giá (1D) -2.63% Biến động giá (7 ngày) -8.76% Biến động giá (7 ngày) -8.76%

Giá thời gian thực của Beavers by CEDEN (BEAVER) là --. Trong 24 giờ qua, BEAVER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BEAVER là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEAVER đã biến động -0.79% trong 1 giờ qua, -2.63% trong 24 giờ và -8.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Beavers by CEDEN (BEAVER)

Vốn hóa thị trường $ 881.03K$ 881.03K $ 881.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 881.03K$ 881.03K $ 881.03K Nguồn cung lưu thông 6.72B 6.72B 6.72B Tổng cung 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0 6,723,257,311.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Beavers by CEDEN là $ 881.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEAVER là 6.72B, với tổng nguồn cung là 6723257311.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 881.03K.