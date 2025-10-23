Thông tin giá theo USD của Beaver Coin (BEAVER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.10% Biến động giá (1D) -0.96% Biến động giá (7 ngày) -56.61% Biến động giá (7 ngày) -56.61%

Giá thời gian thực của Beaver Coin (BEAVER) là --. Trong 24 giờ qua, BEAVER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BEAVER là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEAVER đã biến động +0.10% trong 1 giờ qua, -0.96% trong 24 giờ và -56.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Beaver Coin (BEAVER)

Vốn hóa thị trường $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.23K$ 28.23K $ 28.23K Nguồn cung lưu thông 694.48M 694.48M 694.48M Tổng cung 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441 709,650,731.2191441

Vốn hoá thị trường hiện tại của Beaver Coin là $ 27.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEAVER là 694.48M, với tổng nguồn cung là 709650731.2191441. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.23K.