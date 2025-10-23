Thông tin giá theo USD của BEAST SELLER (BEAST)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00866212 Cao nhất 24H $ 0.0094985 ATH $ 0.101404 Giá thấp nhất $ 0.00357844 Biến động giá (1 giờ) +0.72% Biến động giá (1D) -5.90% Biến động giá (7 ngày) -12.66%

Giá thời gian thực của BEAST SELLER (BEAST) là $0.00891688. Trong 24 giờ qua, BEAST được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00866212 và cao nhất là $ 0.0094985, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BEAST là $ 0.101404, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00357844.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEAST đã biến động +0.72% trong 1 giờ qua, -5.90% trong 24 giờ và -12.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BEAST SELLER (BEAST)

Vốn hóa thị trường $ 618.89K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 618.89K Nguồn cung lưu thông 69.42M Tổng cung 69,420,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BEAST SELLER là $ 618.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEAST là 69.42M, với tổng nguồn cung là 69420000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 618.89K.