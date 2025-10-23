Thông tin giá theo USD của BEARY (BEARY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00268921$ 0.00268921 $ 0.00268921 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.97% Biến động giá (7 ngày) -55.50% Biến động giá (7 ngày) -55.50%

Giá thời gian thực của BEARY (BEARY) là --. Trong 24 giờ qua, BEARY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BEARY là $ 0.00268921, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEARY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.97% trong 24 giờ và -55.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BEARY (BEARY)

Vốn hóa thị trường $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 18.27K$ 18.27K $ 18.27K Nguồn cung lưu thông 989.71M 989.71M 989.71M Tổng cung 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083 989,710,456.9532083

Vốn hoá thị trường hiện tại của BEARY là $ 18.27K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEARY là 989.71M, với tổng nguồn cung là 989710456.9532083. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 18.27K.