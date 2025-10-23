Thông tin giá theo USD của Bearn BERA (YBERA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 2,98$ 2,98 $ 2,98 Giá thấp nhất $ 2,25$ 2,25 $ 2,25 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0,00% Biến động giá (7 ngày) 0,00%

Giá thời gian thực của Bearn BERA (YBERA) là $2,94. Trong 24 giờ qua, YBERA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YBERA là $ 2,98, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 2,25.

Về hiệu suất ngắn hạn, YBERA đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0,00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bearn BERA (YBERA)

Vốn hóa thị trường $ 17,55K$ 17,55K $ 17,55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13,92K$ 13,92K $ 13,92K Nguồn cung lưu thông 4,73K 4,73K 4,73K Tổng cung 4 732,037360651129 4 732,037360651129 4 732,037360651129

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bearn BERA là $ 17,55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YBERA là 4,73K, với tổng nguồn cung là 4732.037360651129. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13,92K.