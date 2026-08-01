Giá Bearly Legal hôm nay

Giá Bearly Legal (BEAR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BEAR sang USD là $ 0 mỗi BEAR.

Bearly Legal hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 89,339, với nguồn cung lưu hành 100.00M BEAR. Trong vòng 24 giờ qua, BEAR được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03083068, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEAR biến động -0.01% trong giờ qua và -25.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 512.11.

Thông tin thị trường Bearly Legal (BEAR)

Vốn hóa thị trường $ 89.34K$ 89.34K $ 89.34K Khối lượng (24H) $ 512.11$ 512.11 $ 512.11 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 89.34K$ 89.34K $ 89.34K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bearly Legal là $ 89.34K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 512.11. Nguồn cung lưu hành của BEAR là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 89.34K.