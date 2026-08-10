Giá BearifiedCo hôm nay

Giá BearifiedCo (BEARCO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BEARCO sang USD là $ 0 mỗi BEARCO.

BearifiedCo hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,548.59, với nguồn cung lưu hành 999.86M BEARCO. Trong vòng 24 giờ qua, BEARCO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEARCO biến động -- trong giờ qua và -19.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường BearifiedCo (BEARCO)

Vốn hóa thị trường $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.55K$ 10.55K $ 10.55K Nguồn cung lưu thông 999.86M 999.86M 999.86M Tổng cung 999,858,597.040789 999,858,597.040789 999,858,597.040789

Vốn hoá thị trường hiện tại của BearifiedCo là $ 10.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEARCO là 999.86M, với tổng nguồn cung là 999858597.040789. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.55K.