Giá Bear On Pole hôm nay

Giá Bear On Pole (BOP) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 33.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOP sang USD là $ 0 mỗi BOP.

Bear On Pole hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,732, với nguồn cung lưu hành 961.80M BOP. Trong vòng 24 giờ qua, BOP được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00373512, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOP biến động -4.21% trong giờ qua và -8.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Bear On Pole (BOP)

Vốn hóa thị trường $ 38.73K$ 38.73K $ 38.73K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.73K$ 38.73K $ 38.73K Nguồn cung lưu thông 961.80M 961.80M 961.80M Tổng cung 961,797,446.342759 961,797,446.342759 961,797,446.342759

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bear On Pole là $ 38.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOP là 961.80M, với tổng nguồn cung là 961797446.342759. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.73K.