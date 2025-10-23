Thông tin giá theo USD của Bean Coin (BEAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0.00223583 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.60% Biến động giá (1D) -3.10% Biến động giá (7 ngày) -11.69%

Giá thời gian thực của Bean Coin (BEAN) là --. Trong 24 giờ qua, BEAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BEAN là $ 0.00223583, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEAN đã biến động -1.60% trong 1 giờ qua, -3.10% trong 24 giờ và -11.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Bean Coin (BEAN)

Vốn hóa thị trường $ 657.58K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 657.58K Nguồn cung lưu thông 899.00M Tổng cung 899,002,660.4283137

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bean Coin là $ 657.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEAN là 899.00M, với tổng nguồn cung là 899002660.4283137. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 657.58K.