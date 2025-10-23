Thông tin giá theo USD của BDC COIN (BDC DANA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01070641$ 0.01070641 $ 0.01070641 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.49% Biến động giá (1D) -3.98% Biến động giá (7 ngày) -9.37% Biến động giá (7 ngày) -9.37%

Giá thời gian thực của BDC COIN (BDC DANA) là --. Trong 24 giờ qua, BDC DANA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BDC DANA là $ 0.01070641, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BDC DANA đã biến động +0.49% trong 1 giờ qua, -3.98% trong 24 giờ và -9.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BDC COIN (BDC DANA)

Vốn hóa thị trường $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.63K$ 6.63K $ 6.63K Nguồn cung lưu thông 999.78M 999.78M 999.78M Tổng cung 999,779,145.088568 999,779,145.088568 999,779,145.088568

Vốn hoá thị trường hiện tại của BDC COIN là $ 6.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BDC DANA là 999.78M, với tổng nguồn cung là 999779145.088568. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.63K.