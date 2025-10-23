Thông tin giá theo USD của BCGame Coin (BC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00906041 $ 0.00906041 $ 0.00906041 Thấp nhất 24H $ 0.00934717 $ 0.00934717 $ 0.00934717 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00906041$ 0.00906041 $ 0.00906041 Cao nhất 24H $ 0.00934717$ 0.00934717 $ 0.00934717 ATH $ 0.01100698$ 0.01100698 $ 0.01100698 Giá thấp nhất $ 0.00291432$ 0.00291432 $ 0.00291432 Biến động giá (1 giờ) +0.86% Biến động giá (1D) +0.38% Biến động giá (7 ngày) +43.26% Biến động giá (7 ngày) +43.26%

Giá thời gian thực của BCGame Coin (BC) là $0.00929383. Trong 24 giờ qua, BC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00906041 và cao nhất là $ 0.00934717, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BC là $ 0.01100698, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00291432.

Về hiệu suất ngắn hạn, BC đã biến động +0.86% trong 1 giờ qua, +0.38% trong 24 giờ và +43.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BCGame Coin (BC)

Vốn hóa thị trường $ 92.84M$ 92.84M $ 92.84M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 92.84M$ 92.84M $ 92.84M Nguồn cung lưu thông 9.99B 9.99B 9.99B Tổng cung 9,989,734,357.323067 9,989,734,357.323067 9,989,734,357.323067

Vốn hoá thị trường hiện tại của BCGame Coin là $ 92.84M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BC là 9.99B, với tổng nguồn cung là 9989734357.323067. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 92.84M.