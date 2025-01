BaseX Token (BXT) là gì

BaseX is an advanced decentralized exchange (DEX) on the Base Chain, leveraging the ve(3,3) model and concentrated liquidity automated market maker (CLAMM) technology. Our platform is designed to provide efficient trading, maximize returns, and empower users through decentralized governance. BaseX integrates with top-tier active liquidity management protocols like Gamma and Steer, offering automated rebalancing strategies to optimize liquidity provision. With a dual-token model, BaseX separates utility and governance functions, ensuring sustainable growth and robust community involvement. Our mission is to create a user-driven liquidity layer that enhances DeFi's efficiency, returns, and governance.

Nguồn tham khảo BaseX Token (BXT) Whitepaper Website chính thức