Giá Based Zlurpee (ZLURPEE)
+0.18%
+8.49%
-19.85%
-19.85%
Giá thời gian thực của Based Zlurpee (ZLURPEE) là --. Trong 24 giờ qua, ZLURPEE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZLURPEE là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, ZLURPEE đã biến động +0.18% trong 1 giờ qua, +8.49% trong 24 giờ và -19.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Based Zlurpee là $ 71.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZLURPEE là 420.69B, với tổng nguồn cung là 420690000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 71.16K.
Trong hôm nay, biến động giá của Based Zlurpee/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Based Zlurpee/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Based Zlurpee/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Based Zlurpee/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|+8.49%
|30 ngày
|$ 0
|--
|60 ngày
|$ 0
|--
|90 ngày
|$ 0
|--
Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.
At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.
Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.
But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.
At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.
MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!
Based Zlurpee (ZLURPEE) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Based Zlurpee (ZLURPEE) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Based Zlurpee.
Xem ngay dự đoán giá Based Zlurpee!
Hiểu rõ tokenomics của Based Zlurpee (ZLURPEE) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ZLURPEE ngay!
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|10-23 01:13:05
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
|10-22 21:14:27
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
|10-22 12:58:37
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
|10-21 22:34:24
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
|10-21 15:53:36
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
|10-20 18:31:42
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.