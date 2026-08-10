Giá based fric hôm nay

Giá based fric (FRIC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FRIC sang USD là $ 0 mỗi FRIC.

based fric hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 66,461, với nguồn cung lưu hành 1.00B FRIC. Trong vòng 24 giờ qua, FRIC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, FRIC biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường based fric (FRIC)

Vốn hóa thị trường $ 66.46K$ 66.46K $ 66.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 66.46K$ 66.46K $ 66.46K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của based fric là $ 66.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FRIC là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 66.46K.