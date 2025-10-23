Thông tin giá theo USD của Baseball Thief (KAREN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.89% Biến động giá (7 ngày) -8.39% Biến động giá (7 ngày) -8.39%

Giá thời gian thực của Baseball Thief (KAREN) là --. Trong 24 giờ qua, KAREN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của KAREN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAREN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.89% trong 24 giờ và -8.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baseball Thief (KAREN)

Vốn hóa thị trường $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.38K$ 5.38K $ 5.38K Nguồn cung lưu thông 999.31M 999.31M 999.31M Tổng cung 999,306,398.098874 999,306,398.098874 999,306,398.098874

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baseball Thief là $ 5.38K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của KAREN là 999.31M, với tổng nguồn cung là 999306398.098874. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.38K.