Thông tin giá theo USD của Base Velocimeter (BVM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00306039 Cao nhất 24H $ 0.00397404 ATH $ 0.787331 Giá thấp nhất $ 0.00138317 Biến động giá (1 giờ) +0.16% Biến động giá (1D) -21.22% Biến động giá (7 ngày) -5.80%

Giá thời gian thực của Base Velocimeter (BVM) là $0.00313059. Trong 24 giờ qua, BVM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00306039 và cao nhất là $ 0.00397404, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BVM là $ 0.787331, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00138317.

Về hiệu suất ngắn hạn, BVM đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, -21.22% trong 24 giờ và -5.80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Base Velocimeter (BVM)

Vốn hóa thị trường $ 18.10K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 47.11K Nguồn cung lưu thông 5.78M Tổng cung 15,047,424.5246769

Vốn hoá thị trường hiện tại của Base Velocimeter là $ 18.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BVM là 5.78M, với tổng nguồn cung là 15047424.5246769. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 47.11K.