Thông tin giá theo USD của Base Carbon Tonne (BCT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.252938 Cao nhất 24H $ 0.284593 ATH $ 8.6 Giá thấp nhất $ 0.145607 Biến động giá (1 giờ) +0.37% Biến động giá (1D) -6.48% Biến động giá (7 ngày) -15.77%

Giá thời gian thực của Base Carbon Tonne (BCT) là $0.264984. Trong 24 giờ qua, BCT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.252938 và cao nhất là $ 0.284593, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BCT là $ 8.6, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.145607.

Về hiệu suất ngắn hạn, BCT đã biến động +0.37% trong 1 giờ qua, -6.48% trong 24 giờ và -15.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Base Carbon Tonne (BCT)

Vốn hóa thị trường $ 5.59M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.59M Nguồn cung lưu thông 21.11M Tổng cung 21,106,186.28652228

Vốn hoá thị trường hiện tại của Base Carbon Tonne là $ 5.59M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BCT là 21.11M, với tổng nguồn cung là 21106186.28652228. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.59M.