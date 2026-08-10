Giá Bario Entertainment System hôm nay

Giá Bario Entertainment System ($BAES) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 4.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá $BAES sang USD là $ 0 mỗi $BAES.

Bario Entertainment System hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 52,079, với nguồn cung lưu hành 100.00B $BAES. Trong vòng 24 giờ qua, $BAES được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, $BAES biến động +3.83% trong giờ qua và +39.14% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Bario Entertainment System ($BAES)

Vốn hóa thị trường $ 52.08K$ 52.08K $ 52.08K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 52.08K$ 52.08K $ 52.08K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bario Entertainment System là $ 52.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $BAES là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 52.08K.