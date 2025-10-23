Thông tin giá theo USD của Banmao (BANMAO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002974 $ 0.00002974 $ 0.00002974 Thấp nhất 24H $ 0.00003158 $ 0.00003158 $ 0.00003158 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002974$ 0.00002974 $ 0.00002974 Cao nhất 24H $ 0.00003158$ 0.00003158 $ 0.00003158 ATH $ 0.00012101$ 0.00012101 $ 0.00012101 Giá thấp nhất $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -3.44% Biến động giá (7 ngày) -13.09% Biến động giá (7 ngày) -13.09%

Giá thời gian thực của Banmao (BANMAO) là $0.00003049. Trong 24 giờ qua, BANMAO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002974 và cao nhất là $ 0.00003158, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BANMAO là $ 0.00012101, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002574.

Về hiệu suất ngắn hạn, BANMAO đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -3.44% trong 24 giờ và -13.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Banmao (BANMAO)

Vốn hóa thị trường $ 30.46K$ 30.46K $ 30.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.46K$ 30.46K $ 30.46K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Banmao là $ 30.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BANMAO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.46K.