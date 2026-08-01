Giá Bank of America xStock hôm nay

Giá Bank of America xStock (BACX) theo thời gian thực hôm nay là $ 67.56, biến động 23.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BACX sang USD là $ 67.56 mỗi BACX.

Bank of America xStock hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 317,506, với nguồn cung lưu hành 4.70K BACX. Trong vòng 24 giờ qua, BACX được giao dịch trong khoảng từ $ 54.73 (thấp) đến $ 67.56 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 68.77, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 43.53.

Về hiệu suất ngắn hạn, BACX biến động -0.00% trong giờ qua và +10.97% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.40.

Thông tin thị trường Bank of America xStock (BACX)

Vốn hóa thị trường $ 317.51K$ 317.51K $ 317.51K Khối lượng (24H) $ 1.40$ 1.40 $ 1.40 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 127.66M$ 127.66M $ 127.66M Nguồn cung lưu thông 4.70K 4.70K 4.70K Tổng cung 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bank of America xStock là $ 317.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.40. Nguồn cung lưu hành của BACX là 4.70K, với tổng nguồn cung là 1889664.442299516. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 127.66M.