Thông tin giá theo USD của Balsa MM Fund (BMMF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.074914 $ 0.074914 $ 0.074914 Thấp nhất 24H $ 0.075126 $ 0.075126 $ 0.075126 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.074914$ 0.074914 $ 0.074914 Cao nhất 24H $ 0.075126$ 0.075126 $ 0.075126 ATH $ 0.075126$ 0.075126 $ 0.075126 Giá thấp nhất $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.02% Biến động giá (7 ngày) +1.40% Biến động giá (7 ngày) +1.40%

Giá thời gian thực của Balsa MM Fund (BMMF) là $0.075035. Trong 24 giờ qua, BMMF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.074914 và cao nhất là $ 0.075126, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BMMF là $ 0.075126, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.070272.

Về hiệu suất ngắn hạn, BMMF đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.02% trong 24 giờ và +1.40% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Balsa MM Fund (BMMF)

Vốn hóa thị trường $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Nguồn cung lưu thông 49.29M 49.29M 49.29M Tổng cung 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915 49,290,262.52985915

Vốn hoá thị trường hiện tại của Balsa MM Fund là $ 3.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BMMF là 49.29M, với tổng nguồn cung là 49290262.52985915. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.70M.