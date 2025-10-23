Thông tin giá theo USD của BAI Stablecoin (BAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1.069 Cao nhất 24H $ 1.085 ATH $ 1.45 Giá thấp nhất $ 0.814914 Biến động giá (1 giờ) +0.34% Biến động giá (1D) -0.72% Biến động giá (7 ngày) +2.18%

Giá thời gian thực của BAI Stablecoin (BAI) là $1.073. Trong 24 giờ qua, BAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.069 và cao nhất là $ 1.085, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BAI là $ 1.45, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.814914.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAI đã biến động +0.34% trong 1 giờ qua, -0.72% trong 24 giờ và +2.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BAI Stablecoin (BAI)

Vốn hóa thị trường $ 70.56K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 70.56K Nguồn cung lưu thông 65.77K Tổng cung 65,767.65032411751

Vốn hoá thị trường hiện tại của BAI Stablecoin là $ 70.56K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BAI là 65.77K, với tổng nguồn cung là 65767.65032411751. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 70.56K.