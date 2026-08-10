Giá Bad Credit Coin hôm nay

Giá Bad Credit Coin (BCC) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BCC sang USD là $ 0 mỗi BCC.

Bad Credit Coin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,960, với nguồn cung lưu hành 1.68B BCC. Trong vòng 24 giờ qua, BCC được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BCC biến động -- trong giờ qua và +0.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Bad Credit Coin (BCC)

Vốn hóa thị trường $ 23.96K$ 23.96K $ 23.96K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.79K$ 42.79K $ 42.79K Nguồn cung lưu thông 1.68B 1.68B 1.68B Tổng cung 2,999,984,005.519176 2,999,984,005.519176 2,999,984,005.519176

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bad Credit Coin là $ 23.96K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BCC là 1.68B, với tổng nguồn cung là 2999984005.519176. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.79K.