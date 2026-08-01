Giá Bad At Trading hôm nay

Giá Bad At Trading (SOBAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOBAT sang USD là $ 0 mỗi SOBAT.

Bad At Trading hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 267,665, với nguồn cung lưu hành 999.87M SOBAT. Trong vòng 24 giờ qua, SOBAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOBAT biến động -1.18% trong giờ qua và +8.65% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 9.46K.

Thông tin thị trường Bad At Trading (SOBAT)

Vốn hóa thị trường $ 267.67K$ 267.67K $ 267.67K Khối lượng (24H) $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 267.67K$ 267.67K $ 267.67K Nguồn cung lưu thông 999.87M 999.87M 999.87M Tổng cung 999,870,886.901598 999,870,886.901598 999,870,886.901598

Vốn hoá thị trường hiện tại của Bad At Trading là $ 267.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 9.46K. Nguồn cung lưu hành của SOBAT là 999.87M, với tổng nguồn cung là 999870886.901598. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 267.67K.