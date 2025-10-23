Thông tin giá theo USD của Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.14281 $ 0.14281 $ 0.14281 Thấp nhất 24H $ 0.15553 $ 0.15553 $ 0.15553 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.14281$ 0.14281 $ 0.14281 Cao nhất 24H $ 0.15553$ 0.15553 $ 0.15553 ATH $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Giá thấp nhất $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 Biến động giá (1 giờ) +0.48% Biến động giá (1D) -1.48% Biến động giá (7 ngày) -2.77% Biến động giá (7 ngày) -2.77%

Giá thời gian thực của Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) là $0.148562. Trong 24 giờ qua, BLUNA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.14281 và cao nhất là $ 0.15553, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BLUNA là $ 2.21, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.061061.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLUNA đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, -1.48% trong 24 giờ và -2.77% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Vốn hóa thị trường $ 224.41K$ 224.41K $ 224.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 224.41K$ 224.41K $ 224.41K Nguồn cung lưu thông 1.51M 1.51M 1.51M Tổng cung 1,510,241.845774 1,510,241.845774 1,510,241.845774

Vốn hoá thị trường hiện tại của Backbone Labs Staked LUNA là $ 224.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BLUNA là 1.51M, với tổng nguồn cung là 1510241.845774. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 224.41K.