Thông tin giá theo USD của Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -4.79% Biến động giá (7 ngày) -22.79%

Giá thời gian thực của Back2EmploymentEducationTraining (BEET) là --. Trong 24 giờ qua, BEET được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BEET là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BEET đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -4.79% trong 24 giờ và -22.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Vốn hóa thị trường $ 14.19K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.19K Nguồn cung lưu thông 961.95M Tổng cung 961,950,122.902159

Vốn hoá thị trường hiện tại của Back2EmploymentEducationTraining là $ 14.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BEET là 961.95M, với tổng nguồn cung là 961950122.902159. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.19K.