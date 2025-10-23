Thông tin giá theo USD của BabyUnicorn (BABYU)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0001798 Cao nhất 24H $ 0.00019388 ATH $ 0.00056995 Giá thấp nhất $ 0.00009565 Biến động giá (1 giờ) +0.37% Biến động giá (1D) -3.02% Biến động giá (7 ngày) -0.90%

Giá thời gian thực của BabyUnicorn (BABYU) là $0.00018674. Trong 24 giờ qua, BABYU được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0001798 và cao nhất là $ 0.00019388, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABYU là $ 0.00056995, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00009565.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYU đã biến động +0.37% trong 1 giờ qua, -3.02% trong 24 giờ và -0.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường BabyUnicorn (BABYU)

Vốn hóa thị trường $ 186.71K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 186.71K Nguồn cung lưu thông 999.84M Tổng cung 999,843,407.961523

Vốn hoá thị trường hiện tại của BabyUnicorn là $ 186.71K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABYU là 999.84M, với tổng nguồn cung là 999843407.961523. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 186.71K.