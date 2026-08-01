Giá BabyBoomToken hôm nay

Giá BabyBoomToken (BBT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.04836791, biến động 17.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BBT sang USD là $ 0.04836791 mỗi BBT.

BabyBoomToken hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 8,299,030, với nguồn cung lưu hành 171.72M BBT. Trong vòng 24 giờ qua, BBT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.04856701 (thấp) đến $ 0.063073 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.939659, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.03608602.

Về hiệu suất ngắn hạn, BBT biến động -0.67% trong giờ qua và +10.63% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 79.54K.

Thông tin thị trường BabyBoomToken (BBT)

Vốn hóa thị trường $ 8.30M$ 8.30M $ 8.30M Khối lượng (24H) $ 79.54K$ 79.54K $ 79.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 48.33M$ 48.33M $ 48.33M Nguồn cung lưu thông 171.72M 171.72M 171.72M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BabyBoomToken là $ 8.30M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 79.54K. Nguồn cung lưu hành của BBT là 171.72M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 48.33M.