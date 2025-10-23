Thông tin giá theo USD của Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.37% Biến động giá (1D) -3.39% Biến động giá (7 ngày) -28.91% Biến động giá (7 ngày) -28.91%

Giá thời gian thực của Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) là --. Trong 24 giờ qua, BABYWLFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BABYWLFI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYWLFI đã biến động +0.37% trong 1 giờ qua, -3.39% trong 24 giờ và -28.91% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Vốn hóa thị trường $ 96.60K$ 96.60K $ 96.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 96.60K$ 96.60K $ 96.60K Nguồn cung lưu thông 90.00B 90.00B 90.00B Tổng cung 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Baby World Liberty Financial là $ 96.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BABYWLFI là 90.00B, với tổng nguồn cung là 90000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 96.60K.